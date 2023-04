Procuradoria de Los Angeles revisa acusações de agressão sexual contra Armie Hammer

De acordo com o PageSix, Hammer está vivendo nas Ilhas Cayman, sua terra natal, enquanto aguarda o avanço da investigação. Ele também foi visto em Los Angeles, nos últimos meses, e não se pronunciou sobre as acusações.

Uma mulher identificada como Effie acusou o ator, conhecido por estrelar "Me Chame Pelo Seu Nome", de ter sido abusada "mentalmente, emocionalmente e sexualmente" durante um relacionamento de quatro anos. O caso veio à tona em março de 2021, após uma reportagem publicada pela agência Reuters. Na época, Hammer era casado com Elizabeth Chambers.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Procuradoria Distrital de Los Angeles está avaliando as acusações de agressão sexual contra Armie Hammer. O Departamento de Polícia da cidade norte-americana já entregou a apuração da investigação contra o ator para revisão. As informações são da CNN.

