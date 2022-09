Processo por injúria racial contra Luisa Sonza vem à tona e Gentili diz que ela é 'protegida'

À época, o advogado de Sonza, José Estavam Macedo Lima, afirmou que as acusações eram "falsas, inverídicas" e viriam em "um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista." Procurada por F5 na noite deste sábado (17), a assessoria da cantora não respondeu até a conclusão deste texto.

Sonza foi denunciada em 2020 por Isabel Macedo de Jesus, uma advogada negra que diz ter sido confundida com uma funcionária da pousada onde as duas estavam, durante um evento, em Fernando de Noronha, dois anos antes.

Em uma série de posts, Gentili afirma que Sonza faz parte do elenco de uma agência "de beautiful people do Leblon", um grupo formado por alguns dos maiores influenciadores do país, que formariam uma rede de apoio mútuo e de ataques orquestrados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.