Priscilla Alcântara se inspira em Christina Aguilera e solta a voz em animação da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por apresentar Bom Dia & Cia (SBT), entre 2005 e 2013, a cantora Priscilla Alcântara, 24, é a voz por trás da música-tema "Vou Voar" que permeia os sonhos da jovem que deseja chegar à Lua na nova animação da Netflix, "A Caminho da Lua", que estreia nesta sexta-feira (23) na plataforma.

Esta é a primeira vez em que a cantora empresta sua voz para um filme. Segundo ela, foi um privilégio e um sonho. "Experiência única. Sempre quis fazer parte da trilha sonora de uma animação. Eu me inspirei em Christina Aguilera, mas admiro vários artistas que já fizeram isso", diz Alcântara, em entrevista ao F5, via Zoom, sobre a cantora norte-americana que cantou na animação "Mulan" (2020), disponível na plataforma Disney + desde setembro.

Por se tratar de uma faixa orquestrada, Priscilla Alcântara diz que realizou um sonho. A cantora teve de se desafiar. "O segredo nesses casos é mais uma interpretação, além de cantar decentemente. Eu precisei captar a emoção da Fei Fei [personagem central do longa]. Adoro musicais, mas foi um desafio. Como sou cantora pop não tenho essa construção", revela a artista que já conta com uma indicação ao Grammy Latino na carreira. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais.

Fora da TV desde 2013, essa foi uma espécie de retorno de Alcântara a um projeto voltado ao infantojuvenil. Ela conta que já fazia tempo que queria produzir algo para público. "Muito bacana, estava com saudades. Trabalhei anos e anos com público infantil. Poder colaborar em um projeto assim me fez manter a afinidade. É um público que te dá feedback honesto."

Embora sinta falta do contato, Priscilla Alcântara afirma que não pensa em retornar à TV, pelo menos não neste momento. A artista conta que está terminando de produzir um novo álbum, que deverá ser lançado no início de 2021. Até lá, ela promete lançar singles nas plataformas digitais. Apesar de cantar músicas com teor gospel, ela se considera uma artista pop.

"Ficar tanto tempo na TV foi uma experiência boa, mas meu sonho sempre foi a música. E nada mais justo do que aproveitar o momento e me dedicar só a ela. Voltaria um dia à TV se fosse um projeto legal e em um momento propício", conclui a artista.

MÚSICA, DIVERSÃO E REFLEXÕES

Com direção de Glen Keane, animador de obras como "A Bela e a Fera" e "Tarzan", "A Caminho da Lua" é um filme cheio de referências atuais. Protagonista da animação musical, a jovem Fei Fei resolve construir uma nave espacial e partir rumo ao espaço à procura da deusa da Lua. Essa busca pelo desconhecido aflora em Fei Fei um poder de luta e de conquista.

O empoderamento feminino de ir onde quiser e de ser o que quiser aparece bastante na personalidade da menina. As reflexões a respeito dos sonhos e de nossas ambições também marcam presença de forma constante. A animação diverte, mas também faz pensar.

Na trama, a mãe de Fei Fei morre, e o pai dela aparece com uma nova namorada. Isso transforma por completo a vida e os pensamentos da garota que não sabe mais o que fazer e como agir na atual situação. Com a ajuda de um novo amigo e de seu coelhinho de estimação, ela sai em busca de uma viagem para uma nova dimensão de modo a entender mais sobre si e sobre os outros. Até chegar ao destino muita coisa acontece.

A animação tem muitos momentos musicais e de muitas risadas, como as tentativas de criação de um foguete para chegar à lua de Fei Fei. Trata-se de uma personagem grandiosa e que canta muito bem. Ela pede que a jovem e seus amigos busquem um presente misterioso. E é essa corrida para achar o tal presente que movimenta o meio para o fim da história, gera conflitos e reviravoltas.

"Achei incrível como eu consegui me relacionar com a Fei Fei. E tenho certeza de que assim como eu mais gente se sentirá representada. A personagem e o filme promovem temas e um lugar para o público se relacionar com a vida real deles", diz Alcântara, que no longa canta a música-tema, "Vou Voar". "O filme é muito reflexivo e toca em temas reais e pertinentes", acrescenta.