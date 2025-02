Princípio de incêndio atinge Cinemateca, em São Paulo, mas é logo controlado

O Ministério da Cultura assegurou que tomará as providências necessárias para restaurar e substituir o equipamento afetado. "Destacamos que a Cinemateca Brasileira, o maior acervo audiovisual da América do Sul, é um centro de memória cultural fundamental para o Brasil, e sua manutenção é uma prioridade para o atual governo. Uma equipe do MinC visitará as instalações da instituição amanhã (25), para acompanhar a situação e assegurar que todas as ações necessárias sejam tomadas", informou o Minc.

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da ocorrência e atuou na ventilação de segurança para dissipar a fumaça tóxica nos ambientes afetados. Todos os funcionários e visitantes foram evacuados com rapidez, e não houve feridos.

Ainda segundo a pasta, o fogo teve origem em um curto-circuito em um componente do sistema de climatização, situado em uma área isolada do prédio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio atingiu a Cinemateca Brasileira, no bairro de Vila Clementino, na zona sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira (24). Segundo o Ministério da Cultura (Minc), as chamas foram rapidamente controladas pela brigada de incêndio da própria instituição, sem danos ao acervo audiovisual.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.