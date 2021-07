Príncipes Harry e William se unem na cerimônia de homenagem à princesa Diana

Charles não deverá comparecer à cerimônia de inauguração da estátua em homenagem a princesa Diana. Segundo o jornal britânico The Times, ele não quer rememorar "velhas feridas". Uma fonte disse à publicação que Charles considera "terrivelmente difícil" lidar com um evento que envolva a lembrança de sua ex-mulher.

A duquesa de Sussex também acusou de racismo um membro não revelado da realeza, que teria expressado preocupação quanto ao tom da pele de Archie, 2, primeiro filho do casal. Também na entrevista, Harry falou sobre como seus familiares o deixaram por conta própria nos Estados Unidos, falando do corte de fundos financeiros reais imposto por seu pai, o príncipe Charles, 72.

A relação dos dois príncipes, e de Harry com a família real, começaram a apresentar tensões cada vez mais crescentes desde o início de seu relacionamento com Meghan Markle. Pontos como o casamento dos dois em 2018, renúncia do casal às funções na realeza em janeiro de 2020 e sua mudança para Los Angeles evidenciaram ainda mais as desavenças.

Markle permaneceu na Califórnia, com os dois filhos do casal, Archie Harrison, de dois anos, e Liliet Diana, que nasceu em 4 de junho. A Rainha Elizabeth 2ª, o príncipe Charles e Camilla, duquesa da Cornualha, também não estiveram presentes.

Entre os participantes, estavam parentes próximos da princesa Diana, membros do comitê de estátuas, o escultor, Ian Rank-Broadley e Pip Morrison, o designer do Sunken Garden. Kate Middleton, esposa de William, não estava presente, e Meghan Markle, 39, esposa de Harry, também não compareceu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os príncipes Harry, 36, e William, 39, se reuniram pela primeira vez no mês para homenagear sua mãe, a princesa Diana, que completaria 60 anos nesta quinta-feira (1º). Os irmãos estiveram juntos na cerimônia de inauguração da estátua de Lady Di, no Palácio de Kensington, sua casa de infância.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.