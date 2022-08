Príncipe William deu conselho sobre perder a mãe a filhos de Deborah James

O príncipe também visitou o Royal Marsden Hospital, em Londres, para se encontrar com enfermeiros e funcionários que ajudaram a cuidar de Deborah. William tornou-se presidente do hospital em 2007, seguindo os passos da princesa Diana, que também apoiava o hospital e fazia visitas frequentes.

O príncipe William também falou com os dois filhos da apresentadora, Hugo, 14, e Eloise, 12. "Ele obviamente passou por uma dor semelhante com a perda de sua mãe, então ele deu conselhos poderosos às crianças que ficarão com elas para sempre", disse Bowen.

O marido de Deborah, Sebastien Bowen, disse recentemente ao The Times no Reino Unido que o duque de Cambridge "se sentiu como um amigo" quando visitou a família para tomar chá em maio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.