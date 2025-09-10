Príncipe Harry reencontra rei Charles 3º pela primeira vez desde fevereiro 2024





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Longe um do outro desde fevereiro de 2024, após o diagnóstico de um câncer, rei Charles 3º e príncipe Harry se reencontraram em Londres. Segundo a People, Harry chegou de carro à Clarence House, residência do rei na cidade. Por lá permaneceu por 55 minutos antes de partir.

Segundo o Palácio de Buckingham, o rei realizou um chá privado com o duque, mas mais detalhes não foram revelados.

Harry esteve no Reino Unido para apoiar algumas de suas principais instituições de caridade e algumas causas.

O reencontro acontece em meio a especulações sobre rusgas entre pai e filho. De acordo com a People, o rei Charles não atendia às ligações de Harry e as mensagens do herdeiro sempre ficavam sem respostas.

Em maio, o príncipe disse à BBC que desejava uma reaproximação.

Em julho, o jornal Mail on Sunday publicou fotos de uma reunião entre assessores do rei e Harry, em um encontro que parecia ser um primeiro passo rumo a uma reaproximação.

A rainha Elizabeth 2ª morreu em 8 de setembro de 2022. Poucos dias depois, Harry e seu irmão mais velho, William, herdeiro do trono, com suas esposas, apareceram vestidos de luto no Castelo de Windsor, na última vez em que foram vistos juntos.