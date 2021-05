Príncipe Harry diz que Orlando Bloom o ajuda a fugir dos paparazzi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 36, está estreitando laços com um vizinho que também costuma ser alvo de paparazzi, o ator Orlando Bloom, 44. Os dois moram na região de Montecito, próximo a Los Angeles, na Califórnia, e vêm trocando informações sobre quem vem tentar fazer fotos das respectivas famílias.

"Há apenas dois dias, Orlando Bloom me enviou uma mensagem --porque ele mora no final da rua e nós meio que mantemos contato por causa dos paparazzi", contou o marido de Meghan Markle, 39, durante participação no podcast Armchair Expert.

"Ele me enviou uma foto que seu segurança conseguiu de um cara de cabelo comprido com um gorro, com seus fones de ouvido, com sua enorme câmera na parte de trás de seu 4x4", disse. "Tinha uma mulher na direção fazendo o sinal da paz sentada lá, como uma espécie de distração, e ele está deitado na parte de trás da caminhonete tirando fotos deles com o filho e de qualquer outra pessoa que esteja naquela área."

Bloom é casado com Katy Perry, 36. O casal teve uma filha, Daisy, no ano passado. Além disso, o ator também é pai do garoto Flynn, de 10 anos, do casamento com Miranda Kerr.

"Como isso é normal, como isso é aceitável?", questionou Harry, que se mudou para a região em julho. Apesar disso, ele diz que a perseguição ainda é muito menor do que quando ele morava na Inglaterra.

"Você anda por aí se sentindo um pouco mais livre", afirmou. "Posso levar Archie na garupa da minha bicicleta. Nunca tive a chance de fazer isso."

Na mesma entrevista, Harry disse que decidiu evitar os erros cometidos pelo pai dele, o príncipe Charles, com os próprios filhos. "Quando se trata da criação dos filhos, se eu experimentei qualquer tipo de dor ou sofrimento devido à dor e sofrimento que talvez meu pai ou meus pais tenham sofrido, vou me certificar de quebrar esse ciclo", afirmou ele.