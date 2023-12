Príncipe Harry diz que ele e Meghan Markle 'se sentiram forçados' a deixar o Reino Unido

O ministério do interior, responsável pelo policiamento, imigração e segurança, decidiu em fevereiro desse ano que o príncipe deixaria de receber a segurança policial pessoal enquanto estivesse em solo britânico, mesmo que ele próprio arcasse com os custos.

Em um comunicado lido por seu advogado em um tribunal nesta semana, ele afirma que foi submetido a tratamento ilegal, injusto e injustificável por parte do governo britânico com a decisão.

