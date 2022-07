Príncipe Andrew deu acesso a Ghislaine Maxwell no Palácio de Buckingham

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Andrew, 62, filho da rainha Elizabeth 2ª, e a socialite britânica Ghislaine Maxwell, 60, tiveram um "relacionamento íntimo" que deu à socialite "acesso irrestrito" ao Palácio de Buckingham, afirmou Paul Page, ex-policial real, ao jornal britânico The Sun. Ele disse teve que manter o nome da socialite fora do livro de visitantes.

O relacionamento entre Maxwell e do duque de York está sob intenso escrutínio, já que ela foi presa nesta semana por 20 anos por ter ajudado o financista Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores.

Page, que serviu a família real por seis anos como oficial de proteção armado, falou de como muitas vezes viu Ghislaine entrando e saindo dos apartamentos de Andrew.

Ele disse que ela tinha "acesso irrestrito" ao Palácio de Buckingham -com os policiais sendo instruídos a simplesmente acenar para ela sempre que ela chegasse para ver o duque.

Page, que trabalhou no Palácio de 1998 a 2004, disse que ele e seus colegas estavam convencidos de que Andrew e Ghislaine estavam em algum tipo de relacionamento. "Ela tinha permissão para entrar e sair do Palácio noite e dia à vontade", disse ele ao The Sun Online.

Sabe-se que Andrew e a socialite britânica eram velhos amigos -se conheciam antes mesmo de ela se envolver com o pervertido Epstein. Ela foi supostamente a pessoa que apresentou o príncipe a Epstein-eles se tornaram grandes amigos.

Maxwell e Epstein teriam traficado Virginia Giuffre, 17, para a casa da socialite em Londres, onde ela foi forçada a fazer sexo com Andrew depois de uma noitada dançando na boate Tramp.

Page lembrou que Ghislaine foi um dos visitantes mais frequentes de Andrew no início dos anos 2000-época em que eles se aproximaram e quando ela pode tê-lo apresentado a Epstein.

Para o policial, o príncipe e a socialite tinham um relacionamento e isso se confirmou quando ele viu os dois fazendo um "piquenique íntimo" no terreno do Palácio de Buckingham. "Estava do lado de fora da janela do quarto da rainha. "Então, daquele ponto em diante, eu achava que eles tinham algum tipo de relacionamento íntimo."

Page disse que ele e seus colegas foram instruídos a manter o nome dela fora do livro de visitantes -o que era "altamente incomum". Ele continuou: "Nós assumimos que eles não queriam nenhuma evidência de sua visita ao palácio, talvez porque ela fosse filha de Robert Maxwell - não teria sido uma boa olhada".

Andrew nega qualquer irregularidade em seu relacionamento com Epstein e Maxwell - e insiste fortemente que não fez sexo com Virginia. A defesa do príncipe anunciou em fevereiro deste ano um acordo extrajudicial com a defesa de Virginia Giuffre, mas não informou a quantia estipulada para encerrar o processo.