Princesa Diana queria se mudar para a Califórnia com os filhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A princesa Diana e Meghan Markle podem ter mais em comum do que as pessoas pensavam. A princesa de Gales tinha planos de se mudar para a Califórnia com seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, e seguir carreira atrás das câmeras em Hollywood.

"Havia uma série de projetos importantes fermentando em sua consciência por meio de ofertas que foram oferecidas a ela", afirmou o ex-treinador de voz de Diana, Stewart Pearce, 68, ao Daily Mail nesta terça-feira (31), data do 24º aniversário da morte da princesa.

Pearce falou que ela queria criar oportunidades de desenvolver documentários sobre seus interesses de caridade. "Ela planejava passar muito tempo em Hollywood. A questão é que Diana estava realmente começando a explorar seu poder criativo."

Pearce afirmou que a princesa de Gales estava consultando os principais executivos e agentes de Hollywood sobre suas ambições de fazer filmes. "Tudo o que ela fez foi assinado com o autógrafo de excelência, o que significa que consultou as pessoas certas".

Pearce acrescentou que Diana estabeleceu uma estreita amizade com o produtor cinematográfico britânico David Puttnam,que a ajudou a fazer contatos importantes em Hollywood. Mas ele disse que a vida da princesa foi tragicamente interrompida antes que ela pudesse conhecê-los.

"David a estava aconselhando sobre várias pessoas com as quais ela teria contato no outono de 1997, mas infelizmente não compareceu a essas reuniões".