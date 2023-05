Princesa Diana é aclamada nas redes durante coroação de rei Charles 3º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A coroação foi do rei Charles 3º, mas quem realmente foi aclamada na manhã deste sábado (6) foi a inesquecível Lady Di. Diana, morreu há 25 anos em um acidente de carro em Paris, mas ainda é lembrada pelo mundo com muito carinho. Apesar do casamento conflituoso com o rei Charles 3º, Diana conquistou fãs com carisma e simplicidade.

Portanto, no dia da coroação do ex-marido, os fãs órfãos da "princesa do povo" lembraram a todo instante dela e também do caso extraconjugal que o rei Charles 3º e a agora rainha consorte, Camilla Parker Bowles, mantiveram por anos. Nas redes, o assunto foi repercutido, além das publicações envolvendo a polêmica amorosa que marca a história da família real britânica, internautas brincam com o fato de o rei começar sua vida de trabalho aos 74 anos

Alguns internautas compartilharam seus sentimentos nas redes de colocaram a #DianaDay como um dos assuntos mais comentados do Twitter, superando o nome do próprio rei Charles 3º. Kate Middleton , mulher do príncipe William, fez uma singela e delicada homenagem usando acessórios de Lady Di na coroação e o assunto também repercutiu na web.