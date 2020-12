Primeiro Mister Brasil negro e nordestino, Ítalo Cerqueira passa a faixa neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª edição do Mister Brasil CNB (Concurso Nacional de Beleza) será de muitas primeiras vezes: a de um homem negro, nordestino e representante da Paraíba, Ítalo Cerqueira, encerrar seu reinado; a ter o atual Mister Supranational, o americano Nate Crnkovich; e por acontecer durante uma pandemia.

Uma das novidades do concurso de beleza masculino, que acontece neste sabado (5) em Brasília, é a apresentação conjunta das misses Deise Benício e Lalá Guedes. Neste ano, 40 homens disputam o posto de mais belo do Brasil. Eles estão reunidos desde meados desta semana no Manhattan Plaza Hotel, que inclui seções de fotos, vídeos, ações sociais e passeios pelos pontos turísticos da cidade.

Tal qual as candidatas do Miss Brasil Supranational, que estavam em Brasília na semana passada e celebraram a vitória da representante do Distrito Federal, Deise Benício, todos os cuidados em relação às regras sanitárias por causa da pandemia do coronavírus foram tomadas para a realização do evento.

Ítalo Cerqueira, que é vice de Crnkovich no concurso mundial, acompanha ao lado do visitante o desempenho dos misters, já que ambos também são parte da bancada de jurados. Enfermeiro natural do estado de Nebraska e residente em Los Angeles, Crnkovich atuou durante a pandemia em hospitais dos Estados Unidos e diz estar bastante atento à forma como o Brasil tem lidado com a crise sanitária.

Diversas etapas do concurso, inclusive a abertura e desfiles de moda noite e moda praia, serão pré-gravados, com o intuito de evitar o tumulto e aglomeração causados em eventos desta natureza. A final será gravada em um estúdio sem presença de plateia e transmitida por live nos canais do YouTube TV Concurso Nacional de Beleza e Festival Brasília Oficial, além da página do Mister Supranational no Facebook.

O concurso faz parte do Festival Brasília 60, que terá uma série de eventos em comemoração às seis décadas de existência da capital federal. Além do Mister Brasil CNB, já foram realizados o Miss Supranational Brasil, o Miss e Mister Brasília, todos com transmissão online ao vivo e intérprete de libras, e coprodução da MK Live em parceria com o Governo do Distrito Federal e a ACISS (Associação Comercial de São Sebastião).

Em vez de uma coroa, o vencedor do 13° Mister Brasil CNB leva para casa um cetro, peça exclusiva criada por Tiago Seixas, a tradicional faixa, um prêmio de R$ 5.000 e o direito de representar o país em um dos cinco grandes concursos de beleza masculina do planeta, com todas as despesas pagas.

Os concursos de beleza masculinos ganharam visibilidade nos anos 1990, com o surgimento do Manhunt International (1993), e do Mister Mundo (1996). Depois vieram o Mister International (2006), e o Mister Global (2014). Já em 2016, essa indústria se movimentou com o surgimento do Mister Supranational. O Concurso Nacional de Beleza elege o Mister Brasil CNB desde 2007 e é responsável por enviar representantes brasileiros a todos estes cinco eventos.