Primeiro dia de The Town tem Post Malone, Racionais, Demi Lovato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado, dia 2, começa o The Town, novo festival de música da capital paulista que reúne nomes nacionais e internacionais de peso.

No palco Skyline, o principal do evento, os grandes destaques são Post Malone, headliner do dia que se apresenta às 23h, e Demi Lovato, que performa logo antes, às 20h25. O cantor deve trazer ao evento um show mais voltado ao pop do que ao rap, enquanto a cantora tem pesado no rock em seus hits recentes.

Também sobem nesse palco os brasileiros MC Hariel, MC Ryan e MC Cabelinho para um show conjunto de hip-hop, às 16h05, e a rapper australiana Iggy Azalela, às 18h15.

O gênero domina o palco The One. Racionais MC's se apresentam junto à Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo junto ao Planet Hemp, Orochi a Azzy e Tasha e Tracie chamam Karol Conká ao palco.

Outros destaques são os rappers Teto, Kayblack e Caio Luccas e a cantora Urias no palco Factory.

Shows do festival serão transmitidos ao vivo no Globoplay, no Canal Bis e no Multishow. No Multishow, serão transmitidas as apresentações do Skyline e do The One, a partir das 14h25. Já no Canal Bis, o palco New Dance Order será exibido a partir das 19h45.

Veja a programação completa:

PALCO SKYLINE

23h - Post Malone

20h25 - Demi Lovato

18h15 - Iggy Azalea

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

PALCO THE ONE

21h45 - Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

19h20 - Criolo convida Planet Hemp

17h10 - Orochi convida Azzy

15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

PALCO FACTORY

22h - Teto

20h - Kayblack

18h - Caio Luccas

16h - Urias

PALCO SP SQUARE

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Hermeto Pascoal

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

15h - São Paulo Big Band

PALCO NEW DANCE ORDER

23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

21h25 - Tropkillaz 10 Anos

19h50 - Osgemeos, Uma Experiência

18h05 - Deekapz x Vhoor

16h35 - Klean vs Klap

15h05 - Forro Red Light e o Baile Encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)