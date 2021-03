Primeiro dia da fase Top dos Tops do "The Voice+" tem oito candidatos na semifinal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quatro semanas de Tira Teima, o The Voice + deu início a fase Top dos Tops neste domingo (14). Nela, Cláudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho tiveram que escolher dois entre quatro candidatos de suas equipes para seguir na competição e disputar a semifinal do reality musical.

No time de Daniel, Abadia Pires cantou "Explode Coração", de Gonzaguinha; Áurea Catharina escolheu "Pagu", de Rita Lee e Zélia Duncan; Fran Martins soltou a voz com "Seu Crime", de Pabllo Vittar e; José Mariano interpretou "Noite do Prazer", de Cláudio Zoli. O sertanejo manteve na competição Fran Marins e Abadia Pires.

Cláudia Leitte foi a única jurada que teve apenas homens nesse primeiro dia da nova fase do reality musical. João Carlos Albuquerque, o João "Canalha", escolheu "Pro Dia Nascer Feliz", de Cazuza e Frejat para defender a permanência dele na atração; Oscar Henriques cantou "Honesty", de Billy Joel; Ronaldo Barcellos escolheu "Lábios de Mel", de Tim Maia e; Zé Alexanddre se apresentou com "(You Make Me Fell Like) A Natural Woman", de Aretha Franklin. A loira escolheu Zé Alexanddre e Oscar Henriques para seguir no programa.

Angela Máximo soltou a voz ao som de "Menino Sem Juízo", de Alcione, dando início às disputas do time de Mumuzinho. Carlos Candeias cantou "Minha Namorada", de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes; Leila Maria escolheu "Miss Celie's Blues", de Quincy Jones, e; Yeda Maranhão interpretou o clássico "Canto das Três Raças", de Clara Nunes. Angela Máximo e Leila Maria foram as escolhas do pagodeiro para a semifinal do programa.

O time de Ludmilla fechou o último dia de disputas. Dudu França também optou por uma canção de Tim Maia e soltou a voz ao som de "Primavera". "Eu Te Devoro", de Djavan, foi a escolha de Dulce Borges; Miracy de Barros cantou "Lobo Bobo", de João Gilberto e; Nice Lea fechou as apresentações com a canção "Orgulho de Um Sambista", de Jair Rodrigues. A funkeira manteve Dudu França e Miracy de Barros na disputa.

No próximo domingo haverá mais uma rodada da fase Topo dos Tops, que classificará mais oito concorrentes. Na semifinal, os quatro classificados de cada time disputam duas vagas na final do reality musical.