Primeira festa em A Fazenda 13 tem beijo, briga e Nego do Borel banguelo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira festa de A Fazenda 13 (Record) aconteceu na madrugada deste sábado (18) e teve tudo que os fãs do reality costumam esperar. Beijo na boca, choro, abuso de bebida e muita discussão sobre jogo. Entre os acontecimentos inusitados, Nego do Borel perdendo um dente na pista de dança.

A grande surpresa do evento foi a entrada da 21ª peoa, a influenciadora Sthe Matos, que foi escolhida pelo público para compor a última vaga do programa, ainda na noite de sexta (17). Ela chegou quando já estavam todos dançando e foi recebida com abraços e empolgação dos outros participantes.

Mas quem roubou a cena também foram a ex-panicat Aline Mineiro e a cantora Fernanda Medrado, que se beijaram na pista de dança. Aline até já tinha dado selinho em Dayane na última quarta-feira (15) e disse, dessa vez, para cantora curtir o momento.

As confusões também marcaram presença. Rico Melquíades ainda amargurou a briga que teve com Solange Gomes e caiu no choro, sendo consolado por Tati Quebra Barraco, e Liziane, que abusou da bebida, também disparou acusações contra Nego do Borel, afirmando que ele está fingindo ser uma boa pessoa.

"Você está fazendo VT com a Tati, você está querendo pagar de bom menino com a Tati. Todo mundo está achando isso e eu estou falando", afirmou ela bastante alterada, em meio a muitos palavrões. Ela depois caiu no choro afirmando ser excluída pelos colegas de confinamento.

E para aumentar as confusões, os competidores também terminaram a noite com uma punição por descumprimento das regras do programa. Alguém da baia usou instalações exclusivas para as pessoas da sede, e a produção determinou o corte de água por 12 horase depois de ovo.

Já as conversas de jogo aconteceram em vários momentos da festa. Liziane e Rico já deixaram claro que têm Nego do Borel como alvo na primeira roça. Ele, que protagnizou o momento mais inusitado do evento, quando perdeu um dos dentes da frente na pista de dança. "Caiu. Tava mole", disse a Dynho Alves.

Mas o final da noite foi de festa. Isso por causa do aniversário de Aline Mineiro, que foi celebrado com os peões entoando um "Parabéns a Você" já dentro da sede, com direito a bolo e muitos abraços.