The Pretenders toca rock raiz para público morno no C6 Fest em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Pretenders fez um show que encarnou todas as premissas do rock and roll na noite deste sábado (24), no festival C6. O evento, que acontece no parque Ibirapuera, em São Paulo, começou na quinta-feira (22) e vai até domingo (25).

Apesar da pujança do rock raiz, a plateia não estava lá tão calorosa. Nada parecido com as mãos para cima, gritaria e catarse das imagens de públicos brasileiros que repercutiram no exterior recentemente --nas passagens de Lady Gaga e System of a Down pelo país.

É um clima que casa com o histórico do C6 Fest, que chega à sua terceira edição anual em São Paulo. Em termos de experiência, é o festival mais confortável da cidade, onde é mais fácil circular, praticamente não há filas e ninguém vê o show apertado. Recebe também, na média, um público menos engajado e fanático pelos artistas.

No palco, a vocalista e guitarrista Chrissie Hynde incorporou o que há de mais fundamental no rock sem soar como uma boneca. Aos 73 anos, ela é parte viva da história do gênero, tendo nascido nos Estados Unidos mas convivido na cena que gerou o punk londrino nos anos 1970.

Antes de ter sua própria banda, Hynde teve breve atuação como jornalista de música na revista New Musical Express e trabalhou na loja de roupas ícone do punk, a Sex, de Malcolm McLaren e Vivienne Westwood. Desde os primeiros anos da década de 1980, sua banda nunca parou de lançar discos e fazer shows.

Sua voz esteve menos potente do que anos atrás, mas ainda reverberou confiança, raiva, alguma angústia e certa arrogância que são elementares no rock. O show também foi todo calcado no gênero, indo do rockabilly e do blues ao new wave e às baladas românticas, guiado pela presença da vocalista, pelos riffs e solos de guitarra e pela pureza roqueira da química da banda.

Na primeira meia hora do show, Hynde botou o público para cantar e levantar os celulares com "Back on the Chain Gang". A música, nostálgica, é um tributo ao guitarrista James Honeyman-Scott, que tocou nos primeiros anos do Pretenders e morreu em 1982 após ter overdose de cocaína e heroína.

O clima esquentou com "Don't Get me Wrong", um dos grandes hits do Pretenders. Depois ficou mais pesado com "Middle of the Road", clássica do repertório da banda, em que Hynde recebeu aplausos pelo solo de gaita.

Antes de acabar, depois de uma hora 15 minutos de show, o Pretenders ainda tocou sua música mais conhecida, "I'll Stand by You". A canção, melódica e emotiva, é tão famosa que fez sucesso no Brasil também na versão em português "Sou Seu Amor, Eu Te Amo", do Calcinha Preta.