Preta Gil se muda para São Paulo e diz que tratamento do câncer tem reviravoltas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, se mudou para São Paulo para poder passar pelas novas etapas do tratamento contra um câncer de intestino. Segundo ela, "minha vida e meu tratamento deram uma reviravolta", contou.

"Estamos passando por um processo de cura e não é fácil. É um processo muito doloroso, muito difícil, mas que fortalece muito a gente. Tenho certeza de que todas nós [mães] vamos sair dessa jornada fortalecidas, transformadas", contou em vídeo pelas redes sociais.

"Eu sou muito grata a todo mundo que forma essa rede de apoio imensa que eu tenho de amigos, familiares. Que esse Dia das Mães seja de acalanto, de conforto, de carinho para todas vocês. Vamos nessa, vamos continuar lutando porque mãe é isso: a gente luta e a gente vence", finalizou Preta Gil.

Em abril, Preta Gil revelou ter ficado internada por conta de uma septicemia, infecção generalizada grave, mas disse estar recuperada. "Já estou melhor e seguindo firme no tratamento", escreveu.

Preta justificou a ausência das redes sociais nas últimas semanas. No início do tratamento, ela prometeu que traria atualizações semanalmente aos fãs. "Nesse último mês, eu não pude estar aqui para contar para vocês como eu estava, porque eu realmente passei por um imprevisto, por um grande susto, que me impossibilitou de vir dar notícias. Eu peço desculpas pelo sumiço, mas foi realmente por força maior. Eu realmente fiquei muito mal", explicou.

A cantora disse que, no último dia 22, se sentiu mal e foi orientada pelos médicos a ir ao hospital, a princípio, por um quadro de desidratação. No dia seguinte, no entanto, Preta passou por um choque séptico.