Preta Gil recorda desavença com Carolina Dieckmann e diz que Ivete as aproximou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 46, assumiu o programa da atriz Giovanna Ewbank, 34, no YouTube, neste sábado (19), e participou de uma brincadeira revelando momentos curiosos com algumas celebridades. Entre situações inusitadas e engraçadas, ela acabou falando também sobre uma desavença com a atriz Carolina Dieckman, 42.

Segundo Preta, as duas, que são amigas próximas hoje, tiveram um período em que "se odiavam", e isso só mudou após um empurrãozinho da cantora Ivete Sangalo, 48, e da Nextel. "Ficamos amicíssimas por causa daquele aparelho. Acho que a gente não tinha com quem falar, então a gente falava o dia inteiro uma com a outra", contou ela.

"Ivete era amiga das duas e cansou desse rolê [briga], como se diz hoje, mas na época era baixaria mesmo", brincou Preta, que relatou uma "emboscada" da cantora baiana para que as duas se encontrassem. "Eu fiquei revoltada", disse ela, que descobriu naquele momento que ambas tinham aparelhos Nextel, sendo que a maior parte de seus amigos não tinham.

Preta, que assumiu o programa de Giovanna Ewbank por causa da licença maternidade da atriz, também revelou alguns momentos curiosos envolvendo outras celebridades, como Regina Casé, que foi uma das primeira pessoas a dizer que a cantora deveria seguir essa carreira, na época, ainda arriscando nos karaokês.

Ela ainda contou que já contrabandeou um refrigerante para dentro da casa da irmã, Bela Gil, quando foi jantar com ela. "Na casa da Bela Gil tem o que para comer? Tem comida vegana, natureba.. E pra beber tem o que? Água, no máximo um negócio chamado kombucha, mas eu sou viciada em refrigerante", afirmou Preta.