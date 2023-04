Preta Gil fala que médicos decidiram avançar tratamento para a radioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil publicou uma atualização nas redes sociais sobre o tratamento contra o câncer de intestino que enfrenta. A cantora afirmou que esta semana apresentou uma melhora no quadro e que, por isso, pôde seguir os cuidados em casa, ao lado dos amigos e família.

"Estou bem, podendo gravar esse vídeo para vocês. Foi uma semana de muitas conquistas. Eu de fato melhorei demais o meu estado de saúde. Me recuperei em casa e isso faz toda a diferença", começou. "Comer comidinha de casa, estar perto da família e dos amigos, que estão agarradinhos a mim, foi fundamental para que eu tivesse essa melhora".

Ela contou que os próximos dias serão de preparação para a próxima fase do tratamento, já que os médicos decidiram que Preta não vai mais fazer quimioterapia, mas sim vai partir direto para a radioterapia. "Essa semana vai ser de exames preparatórios. Estou muito confiante, cheia de fé para lutar e vencer. Conto com vocês sempre nas orações e na torcida emanando energia positivas que chegam até mim. Faz muita diferença, obrigada pelas mensagens de carinho."

Recentemente, Preta afirma que ficou internada por conta de um quadro grave de septicemia, infecção generalizada. Em meio ao tratamento, a cantora lidou também com rumores sobre uma possível separação de Rodrigo Godoy, seu marido.

"Tomei conhecimento e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira", desabafou.