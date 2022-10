Presidente da Federação Mexicana de Caça atira em búfalo e depois é morto por ele

Um colega deu mais cinco tiros no animal, mas só depois de ver Najjar muito ferido que conseguiu separar o búfalo do amigo. Ele foi levado para um hospital, mas já chegou morto.

Segundo detalhes da reconstrução dos fatos publicada pelo jornal argentino UNO, o advogado chegou a ficar a 30 metros de distância do bicho. Porém, o tiro não foi suficiente para derrubar. Irritado, o búfalo correu para cima dele e o acertou com seus chifres.

Najjar caçava com três amigos quando foi abalroado pelo animal de mais de uma tonelada, poucos minutos depois de acertá-lo com um tiro em um campo na província de Entre Ríos.

