Preocupação é não dar problema a Silvio Santos, diz Carlos Alberto de Nóbrega

O apresentador famoso pelo programa "A Praça É Nossa" deu declarações polêmicas no Roda Viva. Ele disse que já havia declarado ser favorável à criação de um show humorístico para Marcius Melhem, humorista acusado de assédio sexual por Dani Calabresa e outras mulheres, e voltou a comentar o assunto no Roda Viva desta segunda-feira.

Nóbrega relembrou a relação com Silvio Santos, que, diz o humorista, misturou trabalho e amizade a ponto de ele preferir deixar a posição de direção no SBT. Ele afirmou, ainda, que o objetivo é "não levar problema para o Silvio".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Ele [Silvio Santos] disse 'Carlos, você faz tudo o que você quiser, mas não brinca com o Ministério da Fazenda'", contou o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, no Roda Viva desta segunda-feira (3).

