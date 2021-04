Prefiro comer olho de cabra a carregar peso, diz André Marques, apresentador de No Limite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em contagem regressiva para estreia de No Limite, André Marques, 41, já começou as gravações do reality show, que deve estrear em 11 de maio na Globo. Os nomes dos participantes da nova edição serão revelados a partir deste domingo (25), nos intervalos do Domingão do Faustão.

"A gravação é muito cedo, muitas provas, tem deslocamentos. Apresento, mas sou técnico da prova, tenho que prestar atenção em tudo, tem que estar de olho no que está acontecendo, então tem um desgaste físico, não igual ao deles, mas maior do que está dentro do estúdio fazendo The Voice", diz Marques, em entrevista ao site Domingão do Faustão.

Antes de iniciar as gravações de No Limite, André Marques estava na condução da primeira temporada do reality musical The Voice+, que terminou com a vitória do cantor carioca Zé Alexanddre, 63. O time de jurados era composto por Daniel, Claudia Leitte, Mumuzinho e Ludmilla.

A nova temporada de No Limite terá 11 episódios e a presença de 18 ex-participantes do Big Brother Brasil. O reality coloca um grupo de pessoas em um ambiente inóspito e com recursos limitados. Eles precisam superar uma série de desafios --as provas misturavam esforço físico e psicológico.

Os participantes já tiveram que comer cérebro de bode, ovo cru e o até olho de cabra, um dos momentos mais marcantes do reality (relembre as provas mais marcantes). Perguntado se comeria uma dessas iguarias ou se preferiria uma prova mais de resistência, Marques afirma que fica com a primeira opção.

"Prefiro comer olho de cabra do que carregar um peso nas costas. Deve ter um gosto amarguinho igual ao olho de peixe. Comi e já foi. Agora, ficar na mesma posição sem se mexer tantas horas não dá, tem que ter cabeça. Se o chefe falar pra gente comer olho de cabra, a gente come."

Concebido por Boninho, responsável também por seu retorno, o programa é inspirado no americano Survivor e estreou na Globo em 2000. Foram quatro temporadas, apresentadas por Zeca Camargo, que deixou a emissora em 2020.

As três primeiras temporadas do reality aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos. Os vencedores do programa foram Elaine de Melo (1ª temporada), Léo Rassi (2ª temporada), Rodrigo Trigueiro (3ª temporada) e Luciana Araújo (4ª temporada).

Nesta sexta (23), o diretor Boninho publicou um vídeo no qual traz um código QR que direciona para o perfil do programa no Instagram, onde serão divulgados spoilers do reality. Ali é possível ver vários vídeos curtos e as dicas de quais serão os próximos participantes.

A página também traz flashbacks de outras edições. Ex-participantes aparecem para falar sobre como foi a experiência no programa, como Pipa, Hilca, Elaine e Thiago.