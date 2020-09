Prefeitura define regras para reabertura de cinemas na capital paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB), publicou neste sábado (5) as regras para a reabertura dos cinemas na capital paulista. Entretanto, ainda não há data para que os estabelecimentos voltem a funcionar, já que, para isso, a cidade precisa avançar para a próxima fase do Plano São Paulo de combate ao coronavírus, identificada pela cor verde. Atualmente, o município está na etapa amarela.

Espectadores terão de manter distância mínima de 1,5 metro entre si; inicialmente, salas poderão funcionar por até oito horas diárias Divulgação Cinemark Villa Durante a permanência da capital na fase verde, os cinemas da cidade poderão funcionar por apenas oito horas diárias. A escala de funcionários também deve ser alterada, de modo que não haja concentração de empregados. Na etapa seguinte do Plano São Paulo, a azul, não há limitação de horário.

Outra determinação é para que as salas tenham sua capacidade reduzida a 60%. Para espaços maiores, são permitidas, no máximo, 200 pessoas, ainda que esse número não exceda os 60% da capacidade máxima. Essa restrição é válida para os primeiros 28 dias em que a cidade estiver na fase verde. Em seguida, o limite passa para 500. Na etapa azul, não há número máximo --mas o percentual de 60% fica mantido.

Os espectadores devem permanecer sentados a uma distância de pelo menos 1,5 metro entre si. Se for necessário, as poltronas deverão ser intercaladas, de modo a garantir o distanciamento. Pessoas que comprarem o ingresso juntas, como casais e famílias, poderão sentar-se mais próximas umas das outras, desde que não seja um grupo maior do que seis indivíduos.

O uso de máscaras é obrigatório por consumidores e funcionários. Os clientes só poderão tirá-las durante o tempo em que estiverem em seus assentos ou enquanto consomem alimentos ou bebidas.

Entrada e saída Ao entrar no estabelecimento, todos os clientes terão a temperatura testada. As empresas também devem oferecer álcool em gel para higienização das mãos. A prefeitura determina que seja oferecido o maior número possível de entradas para as salas de cinema, com objetivo de evitar aglomerações. As salas devem ser liberadas pelo menos meia hora antes do início da sessão, para que se diminua a possibilidade de filas.

A conferência dos ingressos deverá ser manual ou executada por meio de leitor ótico, de modo que não haja contato manual entre o funcionário e o consumidor. Para a venda de produtos em lanchonete, só poderão ser usados cartões ou outros meios eletrônicos de pagamento. Ou seja, dinheiro em espécie não poderá ser aceito.

Após o término da sessão, os empregados terão de higienizar poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato. A prefeitura recomenda que sejam aumentados os intervalos entre os filmes, para que se tenha mais tempo de cumprir adequadamente as medidas de desinfecção