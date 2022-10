Por que 'The Crown' não vai exibir acidente que matou princesa Diana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quinta temporada da série "The Crown", que será lançada no mês que vem, vai saltar no tempo e acompanhar a família real britânica durante os anos 1990. Em comunicado divulgado ao The Sun, a Netflix teria confirmado que o acidente de carro que matou a princesa Diana em 1997 não será recriado de forma explícita para a série.

"O momento exato do acidente não será mostrado", teria dito uma fonte da plataforma para o jornal inglês. Uma pessoa próxima ao set de filmagem da série teria afirmado que parte da equipe se sente desconfortável em recriar momentos trágicos como esse.

Além disso, uma pessoa próxima à produção teria revelado ao portal Deadline que, em vez de exibir o acidente, a série quer só narrar os eventos que aconteceram antes e depois da colisão.

Segundo a suposta fonte, a ideia é que "The Crown" mostre o carro com Diana saindo do hotel The Ritz depois da meia-noite e a perseguição dos paparazzi. A série quer exibir também as consequências do acidente e a repercussão constitucional.

Na nova fase de "The Crown", Lady Di será interpretada pela atriz Elizabeth Debicki, enquanto Dominic West vai dar vida ao príncipe Charles. Imelda Staunton, a Dolores Umbridge de "Harry Potter", vai assumir o papel da Rainha Elizabeth 2ª, que morreu em setembro. A quinta temporada chega à Netflix em 9 de novembro.