Por que a autópsia de Matthew Perry foi inconclusiva?

No livro "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", lançado no ano passado, Perry contou detalhes da sua dependência química em remédios e álcool.

Segundo um porta-voz do Instituto Médico Legal de Los Angeles, ainda se aguarda o resultado dos testes toxicológicos, que podem demorar semanas. A informação é do Deadline.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry foi encontrado morto no sábado (28) e, até o momento, não se sabe o que causou a morte do artista, já que a autópsia foi inconclusiva.

