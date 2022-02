Policiais da Rota vão a set de filmagem de 'Rota 66' e equipe se diz intimidada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de agentes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, grupo de elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, entrou sem mandado judicial no set de filmagem da série "Rota 66" no fim do ano passado. A informação foi publicada por Sonia Racy, colunista do Estadão, e confirmada pela Folha.

De acordo com uma pessoa ligada à produção, as gravações foram interrompidas pela chegada dos policiais, que foram autorizados a entrar no local depois que a equipe se sentiu intimidada. Eles teriam tirado fotos e feito perguntas sobre a série.

"Rota 66" é uma adaptação do livro homônimo escrito pelo jornalista Caco Barcellos. Nele, investigou ações truculentas e assassinatos cometidos entre os anos 1970 e 1990 por agentes que integravam o que se convencionou chamar de esquadrão da morte da Polícia Militar.

A série é uma parceria entre a Globoplay e a Boutique Filmes e terá Humberto Carrão e Lara Tremouroux no papel de jornalistas que investigam os casos atrelados ao grupo. As gravações de "Rota 66" já foram finalizadas e a expectativa é que ela estreie ainda este ano.

Procurada, a Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou nota em que confirma a operação, no dia 3 de dezembro do ano passado. Segundo o texto, o "serviço de inteligência da unidade recebeu uma denúncia de que haveria várias viaturas 'clonadas' em uma certa localidade".

"Uma equipe foi designada para averiguar a referida denúncia e foi recebida pelos responsáveis do local, que esclareceram se tratar de um set de filmagens onde seria produzido um filme a respeito do 1º Batalhão de Choque - Rota", continua. "Não houve qualquer tipo de ameaça ou forma de intimidação e foram realizadas imagens a fim de subsidiar o relatório acerca da denúncia."

A PM informa ainda que a ação foi registrada pelas câmeras operacionais portáteis usadas por seus policiais.