Podcast de Mano Brown, Mano a Mano é o mais escutado no Spotify

Após ela se desculpar e acolher a culpa, Brown opina: "Eu não a julgo. No Brasil, quanto mais você abaixa, mais a bunda aparece. Eu não sei se as pessoas estão merecendo você pedir tanto perdão assim".

Na entrevista, Brown conversa com a cantora sobre sua infância, carreira e passagem pelo BBB 2021. Um destaque do episódio foi a fala de Conká sobre como se via após a má repercussão de sua participação no programa e o recorde de rejeição que recebeu em sua eliminação.

Com a proposta de conversar com convidados "amados ou odiados, para trazer diversidade de ideias e pensamentos sem repressão", o rapper estreou na quinta-feira (26) ao lado de Karol Conká.O episódio também ocupa o primeiro lugar na categoria Sociedade & Cultura da plataforma.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O podcast de entrevistas "Mano a Mano", em que Mano Brown conversa com diferentes personalidades, é o mais escutado desta sexta-feira (27) no Spotify. Quem busca pelos Top Podcasts na plataforma vê de cara o episódio de estreia como sugestão.

