Plataformas de streaming exibem grátis filmes da 49ª Mostra de Cinema

Por Folha de São Paulo

17/10/2025 11h45 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Títulos exibidos na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chegam ao streaming neste mês. Plataformas como Itaú Cultural Play, Sesc Digital e SPCine Play disponibilizam, por tempo ou visualizações limitados, filmes que exploram temas como memória, arte, espiritualidade e resistência.

Veja, a seguir, títulos para assistir sem sair de casa.

*

Itaú Cultural Play

De 29 e 30/10

Amelia Toledo - Lembrar de Não Esquecer

Idem. Brasil, 2025. Dir: Hélio Goldsztejn. 82 min.

Narra a vida e obra da artista que transformou sua casa em um ateliê. Trabalhou desenhando joias, esculturas e experimentando diversos materiais. Foi professora no Mackenzie e na FAAP e integrou a equipe da Universidade de Brasília. Em 1964, mudou-se para Portugal por conta do golpe militar. Depoimentos de amigos, artistas e familiares ajudam a recontar a história de Amelia Toledo (1926-2017).

Dias 27, às 21h50 (Reserva Cultural 2); e 28, às 13h45 (Espaço Petrobras de Cinema 2)

Sesc Digital

A partir de 23/10, limitado a 500 views

Depois, a Névoa

Después, la Niebla. Argentina, 2024. Dir.: Martín Sappia. Com: Pablo Limarzi, Carolina Baitella e Ana Ruiz. 114. Livre

César vive enclausurado no trabalho em uma fábrica de produtos químicos há mais de 20 anos. Ele recebe uma carta de sua irmã avisando que vendeu o terreno da família nas montanhas, então ele decide abandonar o emprego e partir até a região para encontrar o lugar onde passou a infância.

Dias 17, às 21h30 (IMS Paulista); 19, às 13h (Reserva Cultural 1); 21, às 19h (Biblioteca Roberto Santos); e 22, às 19h (CCSP  Sala Paulo Emílio)

SPCine Play

Disponíveis a partir de 16/10 e limitados a 500 views

Madre Vera

Mother Vera. Reino Unido, 2024. Dir.: Cécile Embleton, Alys Tomlinson. 94 min

Vera optou por uma vida religiosa e, depois de duas décadas vivendo em um mosteiro ortodoxo na Bielorrúsia, ela revisita o caminho que percorreu, marcado pela dependência.

Dias 20, às 19h30 (Espaço Petrobras de Cinema 4); 24, às 14h (Cinesala); e 29, às 16h25 (Playarte Marabá 1)

A Memória do Cheiro das Coisas

The Scent of Things Remembered. Portugal/Brasil, 2025. Dir: António Ferreira. Com: José Martins, Mina Andala, Pedro Lamas. 96 min. 12 anos

Armênio é um ex-combatente da Guerra Colonial Portuguesa de mais de 80 anos que vive em um lar para idosos. Ali, ele conhece Hermínia, uma jovem mulher negra que se torna sua cuidadora e com quem cria laços de amizade. Diferente das demais obras dessa lista, o filme de António Ferreira estará disponível somente a partir do dia 21/10.

Dias 19, às 17h30 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 20, às 15h20 (Reserva Cultural 1); e 24, às 17h (CCSP  Sala Paulo Emílio)

Nova '78

Idem. Reino Unido/Portugal, 2025. Dir.: Rodrigo Areias e Aaron Brookner

O fio condutor do documentário são as imagens inéditas da Nova Convention, um evento de três dias que aconteceu em Nova York nos anos 1970 e reuniu grandes ícones como Patti Smith, Frank Zappa e Laurie Anderson. A convenção foi um marco cultural e um testemunho da força da liberdade criativa. O material gravado pelo cineasta Howard Brookner foi considerado perdido por décadas, mas foi recuperado pelos diretores.

Dias 18, às 17h50 (Reserva Cultural 1); 24, às 18h50 (Espaço Petrobras de Cinema 2); e 25, às 17h10 (IMS Paulista)

O Último Beat

The Beat Bomb. Argentina/Itália, 2022. Dir.: Ferdinando Vicentini Orgnani. 83 min

Narra a amizade e colaboração entre um cineasta e o poeta Lawrence Ferlinghetti (1919-2021). Mais que editor da Geração Beat, Ferlinghetti tinha uma visão política e cultural rigorosa. O documentário ecoa sua voz contra o complexo militar-industrial. Ferlinghetti acreditava na força das palavras para enfrentar tempos apocalípticos.

Dias 18, às 19h30 (Reserva Cultural 1); e 19, às 17h45 (Espaço Petrobras de Cinema 3)

R. Roussil - A Liberdade da Imaginação

R. Roussil, Le Cul par Terre. Canadá, 2025. Dir.: Maxime-Claude LÉcuyer. 77 min

Busca reavivar o legado de Robert Roussil (1925-2013), escultor e pintor que marcou a história da arte de Quebec. Utiliza imagens de arquivos e entrevistas concedidas pelo artista durante sua carreira. O documentário percorre sua trajetória no exílio na França e revela esculturas dele ainda visíveis em Montreal.

Dias 18, às 20h (Espaço Petrobras de Cinema 3); e 20 às 15h (Reserva Cultural 2)

