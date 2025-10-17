Plataformas de streaming exibem grátis filmes da 49ª Mostra de Cinema
Por Folha de São Paulo
17/10/2025 11h45 — em
Arte e Cultura
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Títulos exibidos na 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo chegam ao streaming neste mês. Plataformas como Itaú Cultural Play, Sesc Digital e SPCine Play disponibilizam, por tempo ou visualizações limitados, filmes que exploram temas como memória, arte, espiritualidade e resistência.
Veja, a seguir, títulos para assistir sem sair de casa.
Itaú Cultural Play
De 29 e 30/10
Amelia Toledo - Lembrar de Não Esquecer
Idem. Brasil, 2025. Dir: Hélio Goldsztejn. 82 min.
Narra a vida e obra da artista que transformou sua casa em um ateliê. Trabalhou desenhando joias, esculturas e experimentando diversos materiais. Foi professora no Mackenzie e na FAAP e integrou a equipe da Universidade de Brasília. Em 1964, mudou-se para Portugal por conta do golpe militar. Depoimentos de amigos, artistas e familiares ajudam a recontar a história de Amelia Toledo (1926-2017).
Dias 27, às 21h50 (Reserva Cultural 2); e 28, às 13h45 (Espaço Petrobras de Cinema 2)
Sesc Digital
A partir de 23/10, limitado a 500 views
Depois, a Névoa
Después, la Niebla. Argentina, 2024. Dir.: Martín Sappia. Com: Pablo Limarzi, Carolina Baitella e Ana Ruiz. 114. Livre
César vive enclausurado no trabalho em uma fábrica de produtos químicos há mais de 20 anos. Ele recebe uma carta de sua irmã avisando que vendeu o terreno da família nas montanhas, então ele decide abandonar o emprego e partir até a região para encontrar o lugar onde passou a infância.
Dias 17, às 21h30 (IMS Paulista); 19, às 13h (Reserva Cultural 1); 21, às 19h (Biblioteca Roberto Santos); e 22, às 19h (CCSP Sala Paulo Emílio)
SPCine Play
Disponíveis a partir de 16/10 e limitados a 500 views
Madre Vera
Mother Vera. Reino Unido, 2024. Dir.: Cécile Embleton, Alys Tomlinson. 94 min
Vera optou por uma vida religiosa e, depois de duas décadas vivendo em um mosteiro ortodoxo na Bielorrúsia, ela revisita o caminho que percorreu, marcado pela dependência.
Dias 20, às 19h30 (Espaço Petrobras de Cinema 4); 24, às 14h (Cinesala); e 29, às 16h25 (Playarte Marabá 1)
A Memória do Cheiro das Coisas
The Scent of Things Remembered. Portugal/Brasil, 2025. Dir: António Ferreira. Com: José Martins, Mina Andala, Pedro Lamas. 96 min. 12 anos
Armênio é um ex-combatente da Guerra Colonial Portuguesa de mais de 80 anos que vive em um lar para idosos. Ali, ele conhece Hermínia, uma jovem mulher negra que se torna sua cuidadora e com quem cria laços de amizade. Diferente das demais obras dessa lista, o filme de António Ferreira estará disponível somente a partir do dia 21/10.
Dias 19, às 17h30 (Espaço Petrobras de Cinema 2); 20, às 15h20 (Reserva Cultural 1); e 24, às 17h (CCSP Sala Paulo Emílio)
Nova '78
Idem. Reino Unido/Portugal, 2025. Dir.: Rodrigo Areias e Aaron Brookner
O fio condutor do documentário são as imagens inéditas da Nova Convention, um evento de três dias que aconteceu em Nova York nos anos 1970 e reuniu grandes ícones como Patti Smith, Frank Zappa e Laurie Anderson. A convenção foi um marco cultural e um testemunho da força da liberdade criativa. O material gravado pelo cineasta Howard Brookner foi considerado perdido por décadas, mas foi recuperado pelos diretores.
Dias 18, às 17h50 (Reserva Cultural 1); 24, às 18h50 (Espaço Petrobras de Cinema 2); e 25, às 17h10 (IMS Paulista)
O Último Beat
The Beat Bomb. Argentina/Itália, 2022. Dir.: Ferdinando Vicentini Orgnani. 83 min
Narra a amizade e colaboração entre um cineasta e o poeta Lawrence Ferlinghetti (1919-2021). Mais que editor da Geração Beat, Ferlinghetti tinha uma visão política e cultural rigorosa. O documentário ecoa sua voz contra o complexo militar-industrial. Ferlinghetti acreditava na força das palavras para enfrentar tempos apocalípticos.
Dias 18, às 19h30 (Reserva Cultural 1); e 19, às 17h45 (Espaço Petrobras de Cinema 3)
R. Roussil - A Liberdade da Imaginação
R. Roussil, Le Cul par Terre. Canadá, 2025. Dir.: Maxime-Claude LÉcuyer. 77 min
Busca reavivar o legado de Robert Roussil (1925-2013), escultor e pintor que marcou a história da arte de Quebec. Utiliza imagens de arquivos e entrevistas concedidas pelo artista durante sua carreira. O documentário percorre sua trajetória no exílio na França e revela esculturas dele ainda visíveis em Montreal.
Dias 18, às 20h (Espaço Petrobras de Cinema 3); e 20 às 15h (Reserva Cultural 2)
