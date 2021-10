Planet Hemp faz show na Fundição Progresso na retomada da casa; venda começa às 4h20

Com a evolução no número de vacinados com imunizantes contra a Covid, há um movimento de relaxamento nas regras sanitárias que permite a realização de shows e outros eventos com público.

Segundo a organização, “os eventos serão realizados dentro das orientações de saúde pública decretadas no estado do Rio de Janeiro”.

As apresentações fazem parte de uma programação que marca a retomada da tradicional casa na Lapa, em um momento em que a pandemia de Covid mostra sinais de arrefecimento no Brasil.

