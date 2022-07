Piqué teria assumido traição a Shakira, mas separação foi por outro motivo

Segundo o jornal espanhol El Periódico, o zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola já estaria morando sozinho em seu antigo apartamento. Ele seria presença frequente nos camarotes de casas noturnas da cidade, ao lado do colega de time Riqui Puig, 22. "Ele foi visto acompanhado de outras mulheres", garantiu o jornal.

As fontes também ressaltam que o caso com a garçonete foi rápido e não um namoro como alguns veículos de imprensa noticiaram. Um caso esporádico.

Segundo fontes ao jornalista, Piqué, de fato, revelou ter tido um caso rápido com uma garçonete de 22 anos. Porém, como ele já vivia uma vida de solteiro há meses, esse não teria sido o real motivo do rompimento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.