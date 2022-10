'Pintou um clima': Xuxa contra-ataca bolsonaristas que a chamaram de pedófila

Ela postou no Instagram o vídeo em que Jair Bolsonaro conta que "pintou um clima" com "menininhas arrumadinhas", de 14, 15 anos numa visita que fez a São Sebastião, na periferia do Distrito Federal. Na legenda, escreveu: "Eu fiz um filme, ou seja FICÇÃO e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que "pinta um clima" com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme tá?) e é chamado de que???"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.