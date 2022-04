Pianista brasileira Eliane Elias ganha Grammy de melhor álbum de jazz latino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pianista brasileira Eliane Elias ganhou na noite deste domingo (3) o seu segundo Grammy da carreira. Ela venceu a categoria melhor álbum de jazz latino com o disco "Mirror Mirror", uma parceria dela com os músicos Chick Corea e Chucho Valdés.

O prêmio foi entregue durante a pré-cerimônia do Grammy, que aconteceu na tarde de domingo, enquanto o evento principal acontece em Las Vegas a partir das 21h. Elias já ganhou a mesma categoria da premiação, em 2016, com o disco "Made in Brazil", e tem quatro indicações ao Grammy no total.

A brasileira, ao lado de Chick Corea e Chucho Valdés, concorreu contra Charles Henriquez, do álbum "The South Bronx Story", Arturo O'Farril e Afro Latin Jazz Orchestra, com "Virtual Birdland", Dafnis Prieto Orchestra, com "Transparency", e Miguél Zeon e Luis Perdomo, com "El Arte del Bolero".

Elias não esteve presente na pré-cerimônia para receber o Grammy, assim como o pianista cubano Chucho Valdés. Já Chick Corea, outro pianista, só que americano, morreu em fevereiro do ano passado, e levou outro prêmio póstumo --o de melhor improvisação de solo de jazz, por "Humpty Dumpty (Set 2)".