Pete Davidson volta ao stand-up e faz piadas com Kanye West

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comediante Pete Davidson, 28, estrela do Saturday Night Live, não está evitando ter problemas com o rapper Kanye West, 44, ex-marido de sua namorada, a socialite Kim Kardashian, 41. Em sua primeira comédia stand-up ele fez piadas com West, na quinta-feira (29), nos Estados Unidos, segundo o Deadline.

Davidson falou sobre seu relacionamento com Kardashian, incluindo os ataques que sofreu nos últimos meses do ex-marido da socialite. Ele comparou os ataques feitos por West nas redes sociais com o tapa que Will Smith deu em Chris Rock no Oscar.

Durante sua apresentação, Davidson falou que West havia dito que ele tinha Aids. O comediante disse brincando que estava momentaneamente convencido de que era verdade porque West "é um gênio".

Ele também se lembrou de ter visto um jogo de basquete em dezembro do ano passado, sentado entre Jon Stewart e Chris Rock. Esse período foi referenciado como o "antes do tempo". "Antes da vida acabar", brincou.

O tapa de Will Smith foi comparado ao vídeo de argila de West, em que Davidson teve a cabeça cortada por um sósia de West no vídeo de "Eazy".

O comediante disse ainda que não culpou o amigo Jack Harlow por trabalhar com West, mas acrescentou que sua própria amizade com Bill Burr, que co-estrelou com ele em "The King Of Staten Island", terminaria se ele participasse de um dos cultos de domingo de West.