Pessoas ficam horas em fila por ecobag e espaço instagramável no The Town

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No The Town, festival que acontece desde sábado (2) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, há pessoas que gastam horas em filas para brindes. O evento tem neste sábado (9) o Foo Fighters como atração principal.

Com o espaço recheado de estruturas luminosas de marcas, o The Town às vezes parece mais um shopping que um festival de música. E há quem prefira gastar o tempo indo atrás dos brindes dos patrocinadores ao invés de ver os shows.

É o caso de Matheus Souza, 19, que na última quinta-feira (7) já gastou 1h40 em filas para pegar os brindes. Passou meia hora para pegar uma pochete no stand de uma faculdade, e o mesmo tempo para pegar outra pochete de uma marca de carros.

No show de Joss Stone, no palco Skyline, o principal, ele estava há 40 minutos em uma fila para pegar um brinde, e não sabia o que ganharia no fim. "Me importo de perder shows, mas não conheço essa artista", diz.

Souza foi ao The Town para ver Maroon 5 e Chainsmokers. Nas outras apresentações, ele não faz tanta questão de ver os artistas em ação.

Esses espaços de brindes com logo de marcas patrocinadoras concorrem com as atrações de parque de diversão. Isso gera cenas curiosas, como shows vazios - caso de Angelique Kidjo no palco The One - mesmo com o Autódromo cheio de gente.

Sandra Brito Fonseca, 54, ficou quase uma hora na fila de uma marca de aluguel de carros para pegar uma ecobag e uma viseira. "Chegam os blogueiros e eles param tudo", ela disse.

Ela já foi em outros stands de marcas, mas essa foi a que mais demorou. Num espaço que tinha uma espécie de roleta para sortear o brinde –uma bolsa, capinha ou película de celular–, gastou meia hora.

No The Town, para tomar cerveja, é preciso pagar R$ 18, no caso de não ter o copo da patrocinadora, ou R$ 15 se o cliente tiver o copo. Com isso, as pessoas têm de carregá-lo para cima e para baixo, mesmo quando não estão bebendo.

Uma empresa petroquímica ofereceu em seu stand um cordão para botar nos copos, deixando-os pendurados no pescoço. Ingrid Andrade e a amiga Diovana Santos, ambas de 26 anos, ficaram uma meia hora esperando para pegar a fita.

Antes, elas ficaram cerca de 15 minutos esperando para ganhar um salgadinho. As duas estão no Autódromo para assistir ao show do Maroon 5, mais tarde na noite.

Outra que já passou mais de 1h em filas foi Maria Isabel, 26. Ela estava há 15 minutos esperando para ganhar uma viseira quando falou com a reportagem.

Antes, ficou 20 minutos para ter acesso ao lugar de descanso no stand de um aplicativo de entrega de comida. Além de outros 40 minutos na fila de uma marca de roupas, que ofereceu uma bandana e um espaço instagramável.