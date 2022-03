Pequena Lô fala sobre a falta de acessibilidade em grandes eventos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lorrane Silva, a Pequena Lô, 26, não deixou de reivindicar acessibilidade para pessoas com deficiência em grandes festivais durante o último dia do Lollapalooza. A influenciadora digital, que é apaixonada por música eletrônica, foi curtir o palco do gênero e comemorou o carinho do público que acompanha seu trabalho.

"Eu tive uma problema para chegar aqui ontem, antes do show da Miley Cyrus, mas isso é algo que ainda precisa ser melhorando em todos os eventos. São poucos os que pensam nas pessoas com deficiência", pontuou a apresentadora e humorista.

"É um processo de reflexão necessária para fazermos. Fico muito feliz de dar voz à comunidade, que também quer participar dos eventos, assistir aos shows e se divertir. Não só para este, mas para qualquer outro festival, a inclusão precisa estar presente sempre", reivindica ela, que participa do Lollapalooza pela primeira vez.

A influenciadora digital, cuja carreira alavancou durante a pandemia, se diz muito entusiasmada com o carinho que tem recebido dos fãs desde que saiu do isolamento. "Tudo ainda é muito novo, mas é entusiasmante. Muitas pessoas dividiram comigo a experiência delas com a falta de acessibilidade aqui, mas também falaram das apresentações que mais gostaram", conta.

Pequena Lô explica que dar espaço ao diálogo sobre as necessidades das pessoas com deficiência é um de seus propósitos na internet e na vida.

"Fico muito feliz de me tornar uma referência, não só com o humor, mas também em momento em que precisamos falar de coisa séria. Não imaginava essa proporção que ganhei nos últimos tempos. Não é só sobre números nas redes sociais, me sinto honrada de ser uma referência", celebra.