Pela terceira vez, Jakelyne Oliveira é a fazendeira em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela terceira vez, Jakelyne Oliveira é a fazendeira. Ela, Raissa e Jojo disputaram desde às 23h55 de quarta-feira (11) a nova Prova do Fazendeiro de A Fazenda 12 (Record).

A prova testou a capacidade de memória das peoas. Cada uma das competidoras teve que andar numa roda e decorar a sequência de placas. Tinham, então, de colocar na ordem correta. Após 24 rodadas, quem acertasse mais seria a campeã.

A formação da roça começou ainda na terça-feira (11). Lucas Selfie foi o primeiro confirmado na nona roça da 12ª temporada de A Fazenda (Record). Além dele, as participantes Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Raissa Barbosa disputaram nesta quarta-feira (11) a Prova do Fazendeiro. As perdedoras também irão para a roça desta semana.

A noite começou com Mc Mirella tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido a vencedora da Prova de Fogo. Ela escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Lucas.

Na sequência, o fazendeiro Biel indicou Jojo para a roça. Ele justificou dizendo que a participante tem um "ódio gratuito" por ele. A cantora disse que já esperava o voto.

Depois, começou a votação. Nesse momento, não podiam ser votados os peões que estavam na baia: Lipe Ribeiro, Lucas, Mariano e Stéfani Bays. Mateus Carrieri foi o mais votado, sendo apontado por cinco peões para a berlinda.

Por ter sido a indicada pela casa, Mateus tinha o direito de puxar uma pessoa da baia. Ele escolheu Lucas.

O apresentador Marcos Mion pediu então para Lucas ler em voz alta qual era o poder da chama vermelha. Ele anunciou que tinha de escolher um peão para ganhar R$ 10 mil e outro para ser o quarto indicado para a roça. Lidi Lisboa ganhou o prêmio em dinheiro e Jakelyne foi indicada para a roça.

Depois, Biel descobriu qual era o poder especial que ganhou em uma prova patrocinada pela AliExpress. Ele tinha que mudar o segundo ou o terceiro indicados para a roça por qualquer outro participante. Ele decidiu trocar Mateus por Raissa.

Jakelyne, por ser a quarta roceira, teve o direito de escolher quem não faria a Prova do Fazendeiro. Ela decidiu que Lucas iria direto para a berlinda.

Por fim, Mirella leu o poder da chama verde. Ela tinha que decidir se queria ganhar R$ 20 mil, deixando a casa sem água encanada por 48 horas. E assim o fez.