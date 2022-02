Pedro Sampaio lança 1º álbum após dez anos de carreira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ, produtor musical e cantor Pedro Sampaio, 24, se tornou famoso mundialmente em março de 2021 quando a cantora Cardi B apresentou no Grammy um remix de "Wap" ao ritmo do funk carioca, feito pelo artista brasileiro. Mas ele já está na estrada há mais de uma década e nos últimos anos tem emplacado sucessos com vários artistas brasileiros, como Wesley Safadão e Anitta.

O lançamento nesta quarta-feira (2), às 21h, do álbum "Chama Meu Nome", primeiro da carreira, é a realização de parte do sonho desse jovem do Méier, no Rio, que começou a tocar como DJ em festas aos 13 anos, cobrando R$ 50. Ele conta que cada cachê ganho na época era investido em equipamentos para melhorar os shows, como máquina de fumaça e luzes.

Sampaio lembra que tocava em festas de crianças e de vovós até a última pessoa deixar a pista e registrava tudo em vídeo, o que não era comum para a época. Os vídeos -compartilhados no YouTube e no Facebook- foram melhorando com o tempo. "Comecei a filmar porque nesse momento eu já pensava na carreira, antes eu pensava no show."

Sampaio, que aos 17 entrou para o time de artistas de Dennis DJ -com quem trabalha até hoje, segundo ele, porque foi a primeira pessoa a acreditar em seu talento- afirma que toda a sua trajetória o preparou para lançar seu primeiro álbum. Ele acredita que muitas coisas vão acontecer na sua carreira a partir deste trabalho. "Estou muito animado, não vejo a hora", diz.

"Eu acredito que o lançamento desse álbum é um capítulo muito importante desse sonho porque me firma ainda mais como artista. O ato de lançar um álbum me dá a oportunidade de mostrar além da música. Mostrar um conceito e passar uma identidade para os fãs e as pessoas que me acompanham", explica.

Para produzir o álbum, Sampaio reuniu vários artistas em um camp song -acampamento que reúne cantores e produtores para trocar ideias e criar músicas. No final de 2020, ele alugou por 15 dias uma casa no Joá, bairro na zona oeste do Rio que tem forte presença da natureza. Lá, ele se hospedou com um time de produtores e a cada dia recebia cantores, compositores e produtores.

O cantor conta que recebeu na casa os artistas, compositores e produtores que gosta, como Jorge Vercillo, Ferrugem, MC Don Juan. Segundo ele, nem todos os encontros resultaram em música, houve dias de mistura de melodias e conversas, além da experiência de troca com os artistas, que pretende fazer sempre.

Sampaio diz que promoveu o camp song para fazer as músicas para o álbum, mas sem nenhum tipo de pressão. Ele revela que não sabia quantas músicas iria compor e não se impôs metas por acreditar que isso prejudica na criação de música boa. "Senão deixa de ser arte e vira uma fábrica."

A primeira música de trabalho do álbum é "Bagunça", feita com os parceiros Delano, Rafinha RSQ e DJ Maikinho. Sampaio afirma que todas as faixas têm a sua personalidade, mas esta é a que tem todos os traços de suas músicas. "É dançante, festa, de galera, aquela coisa de energia sempre lá em cima. Por esse motivo escolhi 'Bagunça' como principal single e que vai ter clipe."

Mas nem todas as canções do álbum serão novidade para os fãs, algumas foram lançadas em singles. Em setembro de 2021, ele fez sucesso com "Galopa", que alcançou o Top 3 no Spotify Brasil e entrou no Top 200 da parada global da plataforma com a 139ª posição entre as músicas mais ouvidas no mundo. A música também entrou no ranking da Billboard Charts, um dos mais importantes do mundo.

Em dezembro do ano passado, Sampaio lançou com a cantora Anitta a faixa "No Chão Novinha", que deixou os fãs animados com a coreografia criada de última hora na Farofa da Gkay. A música traz as batidas do funk e conta com elementos da cultura de Belém do Pará em seu clipe. Esta também entrou para o ranking da Billboard Charts.

Apesar de os artistas terem discordado em mandar a música inteira para os influenciadores que estavam na festa de Gkay, Sampaio afirma que "foi incrível e teve um impacto positivo". Os cantores não criaram a música pensando em coreografias para as redes sociais, mas a divulgação contou com a ajuda dos tiktokers.

A estratégia de lançamento do primeiro álbum do cantor envolve ainda algumas ações especiais de divulgação. Nesta terça-feira (1º), ele apresenta as faixas inéditas em uma audição para cem pessoas em uma plataforma no meio do rio Negro, no Amazonas. "O povo é muito caloroso e me senti à vontade para fazer essa ação lá", diz o cantor, que vai reverter o dinheiro dos ingressos em 200 kg de alimentos para doação.

"Vai ter uma balsa que leva as pessoas para a plataforma no meio do rio para ficar bem isolado mesmo. Elas não podem entrar com celular para as músicas não vazarem. Ali eu vou apresentar o meu álbum e, ao mesmo tempo, ter a experiência de tocar as músicas para um público."

Um dia depois do lançamento do álbum, em 3 de fevereiro, às 20h, Sampaio fará um live das músicas em seu perfil no TikTok, com duração de uma hora. Ele diz que preparou uma apresentação especial e lúdica na qual canta com outros artistas, como Don Juan, Pedrinho e Zé Vaqueiro. "Não é uma live de ligar apenas a câmera. É uma experiência roteirizada, lúdica, mágica, bem produzida, exclusiva para o TikTok."