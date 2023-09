Pedro Novaes conta como se divide entre a música, a atuação e a moda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Novaes, 26, diz que sempre teve o Foo Fighters como referência e, por isso, não quis perder o show da banda neste sábado (9) no The Town, em São Paulo. Além de ator, ele também é baterista da banda Fuze, em que toca com o irmão Diogo e com amigos. "A gente se inspira muito nessas bandas de rock'n'roll das antigas", afirma.

Aliás, sobre a banda, o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes conta que estão se preparando para uma nova empreitada. "A gente está num processo de gravação intenso, porque temos o projeto de lançar um álbum no início do ano que vem. E a gente tá gravando e produzindo nossas próprias coisas. Estamos num processo bem autoral, bem apegado à nossa identidade."

O jovem diz que consegue conciliar as duas carreiras, e ainda tem tempo para acrescentar mais uma ao portfólio. "Estou fazendo três coisas na minha vida: música, em primeiro lugar, atuação e moda", conta ele, que acabou de fechar contrato com a Way Models. "Eu já desfilei quando era mais novo, fiz um desfile ou outro assim, mas tenho outras vertentes na moda pra poder mostrar."

Já na área da atuação, ele diz que em breve poderá ser visto na série "Toda Família Tem", do Prime Video. "É uma comédia, e eu faço o Junior, que tem um amor muito grande pela Pat e faz de tudo para a família dela aceitá-lo. Só que ele acaba se extrapolando, ele tenta forçar muito essa interação."

Pedro diz que nunca passou por nada parecido, ao menos "não como ele". Na trama, ele contracena com Gabriela Dias.

O ator, que chegou ao festival acompanhado da namorada Eduarda Vilar, desconversou sobre os planos de oficializar a união. "Vou deixar essa pergunta no ar", brincou. "A gente não é casado, mas, pô, ela é muito parceira e veio fechar comigo."