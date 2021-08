'Pediria em casamento', afirma Ana Maria Braga ao dar cantada ao vivo em Thiago Oliveira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um momento inusitado chamou a atenção no Mais Você (Globo) desta segunda-feira (9). Ana Maria Braga, 72, elogiou a beleza do repórter e apresentador Thiago Oliveira, 37, e o deixou tímido.

Oliveira fez a sua última participação no programa matinal para falar sobre as Olimpíadas de Tóquio e Ana rasgou palavras carinhosas. Com direito até a proposta ousada.

"Antes de você ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático que eu adoro receber aqui. Me considero sua amiga, quero muito te receber mais vezes aqui. Se eu tivesse uns aninhos a menos, iria te pedir em casamento", disse Ana.

O apresentador do Esporte Espetacular agradeceu, mas se mostrou encabulado por não esperar tais elogios. "É um grande prazer estar aqui sempre. Qualquer coisa que precisar, é só gritar."

Nas redes sociais, o assunto rendeu. "Tem bom gosto", escreveu uma internauta. "Mas ele é um gato mesmo, Deus não me dá um desses porque não saberia como conciliar", disse outra.

"Até eu caso", escreveu um seguidor. "Quem não casaria? O ancora mais gato da TV Globo. Todo dia ele no JH falando com a Maju e eu passando mal", postou um outro internauta.

Recentemente, o empresário francês Johnny Lucet, 57, ex-marido de Ana, contou que se surpreendeu com a separação da apresentadora. Ele está em Portugal desde o início do ano e afirma que desde então Ana teria se afastado dele.

"Voltei a Portugal porque já fazia um ano que não via os meus amigos e a família. A Covid-19 está nos bloqueando na Europa. Não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, [não recebi] nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou no do meu filho", disse o empresário ao jornal Extra.

Ele diz que ficou confuso ao ver notícias sobre o término nas mídias, mas afirmou que continuava casado com a comunicadora. "Mas nós continuamos casados. Ela é a minha mulher". Ao longo da entrevista, ele também negou que teria maltratado funcionários de Ana Maria Braga.

Procurada na ocasião, a assessoria de Ana Maria Braga informou que a apresentadora não comenta sobre sua vida pessoal.