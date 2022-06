Pedalando por promessa, Ronaldo chega à última etapa de percurso de 522 km

Os dois têm usado bikes elétricas para ajudar no sacrifício. Até agora no percurso, ambos já passaram por regiões como Sahagún, León, Monforte de Lemos e Lalín.

"Minha bunda está em carne viva", reclamou Ronaldo. "Estamos até esquecendo as dores, pois estamos muito contentes", emendou Celina em outro trecho do vídeo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que o time espanhol do Real Valladolid subiu à primeira divisão nacional, o presidente do clube, o ex-jogador Ronaldo Nazário, 45, prometeu que pedalaria mais de 500 km até Santiago de Compostela. E é isso que ele tem feito.

