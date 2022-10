Paulo Vieira pede telefone de indecisos e promete convencer fãs a votar em Lula

Às vésperas do primeiro turno da eleições presidenciais, o humorista já havia feito comentários contra Jair Bolsonaro (PL) nos bastidores do evento festivo promovido pela campanha de Luiz Inácio Lula da Silva.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Paulo Vieira foi ao Twitter para pedir o telefone de quem esteja indeciso com relação ao voto no próximo domingo (30). A ideia dele é usar de sua influência para tentar persuadir sobre voto em Lula (PT).

