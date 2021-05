Paulo Gustavo 'se eternizou como a estrela que é', diz marido

Os planos de fato se confirmaram. No final de 2018, o casal retomou a ideia de ter filhos usando o mesmo método, desta vez com sucesso. Os gêmeos Gael e Romeu nasceram em agosto de 2019 nos Estados Unidos.

Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em uma cerimônia no Parque Lage, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 20 de dezembro de 2015, após pouco mais de um ano de namoro. Apesar de contar com a presença de diversos famosos, o casal prezou pela discrição e pediu aos convidados que não fizessem registros.

