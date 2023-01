Paulo Betti é o primeiro eliminado da terceira temporada do The Masked Singer Brasil

No ano passado, David Junior foi o vencedor. Vestido de Dragão, ele cantou "Amazing Grace". Além do troféu e o prêmio de R$ 150 mil reais, o vencedor também ganhou R$ 100 mil reais em criptomoedas. A final foi disputada também por Thiago Fragoso como Camaleão e Lucy Alves na fantasia de Leoa.

"Me diverti, foi uma coisa diferente de fazer. Eu sou muito curioso. É muito engraçado andar por aí de máscara, chegar incógnito nos lugares. Foi muito interessante", disse Paulo Betti no palco, após ter sua identidade revelada.

Betti, 70, fez um medley de três canções: Its Kind of Magic / Sway / Mamãe Passou Açúcar em Mim em sua apresentação e a voz grave confundiu os jurados que deram vários palpites. Taís Araujo apostou em Francisco Cuoco, enquanto Sabrina Sato indicou Ary Fontoura. Já Eduardo Sterblitch citou o humorista Hélio de la Peña e Mateus Solano acreditou que pudesse ser Rafael Vitti. Ninguém levantou a hipótese do ator, que estava no elenco da novela "Além da Ilusão".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A terceira temporada do The Masked Singer Brasil (Globo) começou neste domingo (22) e o primeiro eliminado da competição foi uma surpresa e tanto: Paulo Betti. O ator estava fantasiado de Coelho e acabou sendo o escolhido pela bancada de jurados para deixar o programa comandado por Ivete Sangalo.

