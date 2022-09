Paulo André expõe ataques racistas a ele e ao filho de um ano

"Vou apresentar um pouquinho do meu direct para vocês que estão dizendo que não é necessário. Preto vencendo incomoda", escreveu ele antes de mostrar parte do conteúdo criminoso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice-campeão do Big Brother Brasil 22 (Globo), atleta e modelo, Paulo André, 24, expôs na internet alguns ataques racistas que ele tem recebido eu suas mensagens privadas no Instagram. As ofensas surgiram após ele publicar imagens do aniversário do filho de um ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.