Patrick Dempsey volta como Derek na 17ª temporada de 'Grey's Anatomy'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada de "Grey's Anatomy" estreou na noite desta quinta (12) nos Estados Unidos com uma grande surpresa para os fãs: o retorno de Derek Shepherd, médico vivido pelo ator Patrick Dempsey.

O episódio duplo é centralizado na luta dos profissionais do Grey Sloan Memorial contra a pandemia do novo coronavírus. Ainda não há data para o lançamento da 17ª temporada no Brasil.

(ALERTA DE SPOILER: A partir daqui, há informações do que acontece na trama)

O personagem, que morreu na 11ª temporada da série após um acidente de carro, aparece em uma espécie de sonho de Meredith (Ellen Pompeo). Ao final do episódio duplo, a protagonista surge desacordada no estacionamento do hospital e alucina estar em uma praia, quando ouve alguém chamá-la. Ao se virar, Derek acena para ela.

Em trailer já divulgado do próximo episódio, o público fica sabendo que Meredith contraiu a Covid-19 e está em estado grave. Em mais um trecho do sonho, ela fala que sente a falta do marido.