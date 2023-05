Pastora, atriz de 'Mulheres Apaixonadas' diz que pode voltar a atuar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atriz Giselle Policarpo, 41, em entrevista à Quem:

Reprise de "Mulheres Apaixonadas" e possibilidade de retorno à TV: "Sempre há fãs perguntando e pedindo pela minha volta. Não enxergo como cobrança e também não estou fechada à possibilidade. Não fechei as portas, mas acredito que minha vida tomou um outro rumo de forma orgânica. Não foi planejado deixar de atuar para me tornar pastora. Não foi um planejamento, foi realmente orgânico e fui gostando. Deus foi trabalhando no meu coração. Sempre gostei de muito de atuar e era o que eu fazia desde menina."

Planos para o futuro: "Quero continuar servindo a Deus e crescer nessa caminhada. Quero dar maior atenção e dedicação para a minha família. Amo a minha família. Por enquanto, não penso em ter mais filhos, mas, se Deus enviar, tudo bem. Gosto muito de estudar e de servir a Deus. Acredito que dois mandamentos —amar a Deus sobre todas as coisas e cuidar da minha família— são os mandamentos mais fortes em meu coração. Meu marido não é apenas pastor, ele trabalha em outra área. Atualmente, minha dedicação é para a minha família e para o ministério."

Preconceito no meio artístico: "Sabemos que o preconceito existe. Infelizmente, tem. Porém, nunca fui atingida neste sentido. A transição [profissional] levou anos. Acho que foi saudável. Não foi um baque nem para mim, nem para os outros."

Rever trabalhos na TV: "Gosto de assistir, sim. Lembro com muita gratidão do que vivi. Rever, às vezes, é divertido. Tem cenas que o lado crítico fala mais alto. Na época que eu trabalhava, acho que a autocrítica era maior. Além de 'Mulheres Apaixonadas', outros trabalhos meus já foram reprisados —'Malhação', 'Mutantes', recentemente passou 'Cristal', no SBT— e não tenho problemas com isso."

Fama e reconhecimento na rua: "Reconhecem, sim. Claro que nem tanto quando estava no ar. Lembram muito da época de 'Malhação'. Acho que é a fase que mais recordam."