Participante de Largados e Pelados é encontrada morta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma participante do reality show de sobrevivência 'Largados e Pelados' morreu aos 35 anos. Melanie Rauscher foi encontrada sem vida no quarto de hóspedes de uma casa em Prescott, no estado americano do Arizona, no último dia 17 de julho. Ela havia sido chamada para cuidar do cachorro dos donos da residência enquanto eles viajavam. A informação é do site TMZ

De acordo com Corey Kasun, representante do Departamento de Polícia de Prescott, o casal achou Rauscher deitada na cama. Até o momento, os agentes não encontraram provas de um possível suicídio ou morte acidental por uso de drogas. Eles também não identificaram pistas que apontariam para um assassinato. Os policiais agora aguardam o laudo do legistas para entender a causa da morte de Rauscher e começarem as investigações.

Melanie participou com Jeremy McCaa do 'Largados e Pelados' em 2013. No programa produzido pela Discovery, dois participantes (geralmente, um homem e uma mulher) são deixados numa localização remota sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. O casal precisa sobreviver em meio à natureza.

McCaa lamentou a morte da parceira no Facebook. "Tínhamos uma química muito grande no programa, e ela floresceu em uma amizade que palavras não podem descrever. Sua risada era única. A amizade dela era incrível. Mesmo que não tivéssemos o mesmo sangue éramos uma família. Você foi levada de nós cedo demais. Sempre será minha Mel. Eu te amo e eu vou te ver de novo um dia. O mundo perdeu uma pessoa incrível. Por favor, mantenham a família e os amigos dela em suas orações. Até mais, minha Rainha."