'Parque Industrial' está entre as estreias de teatro da semana em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As estreias da semana nos palcos de São Paulo incluem opções para todas as idades e bolsos, com pelo menos três espetáculos gratuitos em cartaz.

Ainda em clima de férias escolares, a peça "E o Zé, Quem É?" parte da história de Kaspar Hauser para conversar com as crianças sobre valores, cidadania e identidade. O texto e a direção são assinados por Marcello Airoldi, dando continuidade à pesquisa que o autor e diretor vem desenvolvendo em teatro para crianças.

Outra opção gratuita que estreou em fevereiro é a nova temporada de "Parque Industrial", adaptação do livro escrito pela autora e ativista Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. O espetáculo aborda as condições de trabalho que mulheres enfrentam na atualidade.

Confira a seguir as principais estreias da semana.

*

ANÓNIMO NÃO É NOME DE MULHER

O espetáculo português chega aos palcos de São Paulo para duas apresentações gratuitas na SP Escola de Teatro. Na peça, duas mulheres que questionam e desafiam regimes opressores são dadas como loucas e condenadas a viver em um hospício. As duas atrizes em cena interpretam sete personagens com diferentes perspectivas sobre as histórias presenciadas no local.

Direção: António Durães. Com: Luisa Pinto e Maria Quintelas. SP Escola de Teatro - Praça Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista, região central, tel. (11) 3775-8600. 16 anos. 9/2 e 10/2, às 20h30. Grátis, em sympla.com.br

CARMEN, A GRANDE PEQUENA NOTÁVEL

A nova temporada do espetáculo que estreou em 2018 está em cartaz em São Paulo, de forma gratuita. O musical é inspirado no livro homônimo de Heloísa Seixas e Julia Romeu, que também fizeram a adaptação do texto. A peça conta desde a chegada de Carmen Miranda ao Brasil, ainda criança, até o desenvolvimento de sua carreira na música e no cinema.

Direção: Kleber Montanheiro. Com:Laila Garin, Daniela Cury e Gustavo Rezende. Teatro do SESI-SP - Avenida Paulista, 1313, Bela Vista, região central, tel. (11) 3528-2000. Livre. Qui. a sáb., às 20h; dom., às 19h. Até 12/2. Grátis, em sesisp.org.br

ENTRE GIGANTES E PIGMEUS

No texto de Danilo Cianciarulo e Rogério Guarapiran, um talentoso violinista que faz parte dos pigmeus é convidado para tocar na orquestra dos gigantes. O convite o faz questionar sua vocação e seu sonho de se tornar compositor. Em busca de respostas, ele divide suas angústias e reflexões com a dona da pensão de pigmeus em que vive.

Direção: Danilo Cianciarulo. Com: Fernanda Cunácia e Gabriel Dellilo. Teatro J. Safra - R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, região oeste, tel. (11) 3611-3042. 14 anos. Sáb., às 18h e dom., às 16h. De 5/2 a 19/3. R$ 40 em teatrojsafra.com.br

E O ZÉ, QUEM É?

O espetáculo infantil é livremente inspirado na história de Kaspar Hauser, uma criança abandonada que não conhece a língua ou os costumes do lugar em que vive. Enquanto todos especulam sobre a origem do garoto, os agentes do governo o prendem por medo de que se torne um indivíduo perigoso, aumentando a curiosidade de todos sobre o caso.

Direção: Marcello Airoldi. Com: André Capuano, Carolina Parra e Dani Moreno. Teatro Cacilda Becker - Rua Tito, 295, Lapa, região oeste, tel. (11) 3864-4513. Livre. Sáb. e dom., às 16h. De 11/2 a 15/3. Grátis, distribuídos uma hora antes de cada apresentação

JACKSONS DO PANDEIRO

O espetáculo é uma homenagem ao artista que dá nome à apresentação, mas não tem o objetivo de ser uma biografia. O musical é uma produção da Barca dos Corações Partidos e abre a programação de 2023 no Teatro Porto. O texto de Braulio Tavares e Eduardo Rios também conta com poemas declamados e musicados e com instrumentação dos próprios autores em cena.

Direção: Duda Maia. Com: Adrén Alves, Alfredo Del-Penho e Beto Lemos. Teatro Porto - Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, região central, tel. (11) 3366.8700. 10 anos. Até 26/3. Sex. e sáb., às 20h, dom., às 17h. De R$ 70 a R$ 100, em sympla.com.br

PARQUE INDUSTRIAL

A nova temporada do espetáculo tem curta temporada na Oficina Oswald de Andrade. O drama é a adaptação teatral do romance proletário que dá nome à peça, escrito em 1933, pela autora e ativista política Pagu. Assim como no livro, a história denuncia as condições precárias que mulheres enfrentam no trabalho, inclusive as vividas nos dias de hoje.

Direção: Gilka Verana. Com: Barbara Garcia, Bruna Betito e Emilene Gutierrez. Oficina Cultural Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363, Bom Retiro, região central, tel. (11) 3222-2662. Até 16/2. Ter. a sex., às 19h30, sáb., às 14h30 e 18h. Grátis, retirada na bilheteria com uma hora de antecedência