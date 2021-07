Paris Jackson conta que Macaulay Culkin a ajudou a conseguir papel em série

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paris Jackson, 23, filha do astro pop Michael Jackson (1958-2009), assinou um contrato para fazer a série derivada do seriado de sucesso "American Horror Story". Porém, a novidade não é essa, mas, sim, que a jovem atriz e cantora, contou com dicas de Macaulay Culkin, 40, desde conselhos sobre o papel a dicas de atuação.

A novidade do contrato, que contava com uma cláusula de confidencialidade, foi dividida com o astro, famoso por protagonizar os longas "Esqueceram de Mim" e "Meu Primeiro Amor". "Eles foram muito, muito tensos sobre os acordos de não-divulgação e coisas assim", disse Paris ao E! Notícias.

"Mas eu imaginei, 'ele assinou um contrato como esse, ele é da família American Horror Story. Eu sinto que se pudesse contar a alguém, seria ele'", relembrou a jovem. Ela conta que pediu conselhos a Culkin sobre como fazer seu teste, que prontamente a ajudou. "Ele disse para exagerar em certos pontos, tipo exagerado e meio teatral", relembrou.

Foi assim que ela conquistou o papel de Maya, que estará em dois episódios da série de terror, papel que ela conta ter se divertido muito ao filmar. "Eu mandei para ele uma foto do meu rosto coberto de sangue e então ele me mandou uma foto de sangue no cabelo dele. Foi fofo", finalizou.

Culkin, que estrela a próxima temporada de "American Horror Story", sempre foi próximo da família Jackson, tendo sido um amigo de longa data Michael Jackson. Além de Paris, a ex-estrela infantil também é padrinho dos dois filhos de Michael, Prince e Blanket (também conhecido como Bigi). Então, não é de se admirar que o ator seja muito próximo ao trio.

Em 2018, Macaulay discutiu seu vínculo estreito com Paris no podcast WTF de Marc Maron, revelando: "Vou avisá-lo agora que sou muito protetor com ela, então fique atento ... Ela é amada por mim." Mais tarde naquele mesmo ano, Paris prestou homenagem a Macaulay em seu aniversário, escrevendo: "Eu te amo tanto e mantenho você muito perto do meu coração. Sempre."